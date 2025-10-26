Denizlerde 'fırtına' kopacak! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı yayınladı; yarın sabahtan itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarların deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güney kesimlerinde rüzgarın şiddetini artırması öngörülüyor. Benzer bir durumun Kuzey Ege Denizi için de geçerli olacağı belirtildi.

RÜZGARIN KUVVETİ 6 İLA 8 OLACAK

Açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli bir şekilde eseceği değerlendiriliyor. Rüzgarın hızının 6 ila 8 kuvvetinde (Beaufort ölçeğine göre fırtına seviyesi) olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hem Marmara'nın güneyinde hem de Kuzey Ege'de etkili olacak fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı. Vatandaşların ve denizcilerin, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

