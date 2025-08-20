Denizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti

Kaza, Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ağaca saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü S.T., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal (22) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren İbrahim Baran Tuncer’in doğum gününde arkadaşlarıyla kutlama yaptıktan sonra dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.