Denizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Ölen gençlerden birinin doğum günü olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Denizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kaza, Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ağaca saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü S.T., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal (22) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren İbrahim Baran Tuncer’in doğum gününde arkadaşlarıyla kutlama yaptıktan sonra dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktıMüjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

denizli trafik kazası
Günün Manşetleri
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı