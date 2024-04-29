Denizli'de jeotermal sondaj kazısında patlama!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi. İşte detaylar...

Denizli'de jeotermal sondaj kazısında patlama!
Editör: Metehan Gül
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde jeotermal tesis kurulması için sondaj kazısı yapıldı.

Denizli'de jeotermal sondaj kazısında patlama! - Resim : 1

Kazı sırasında yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su, 50 metreye kadar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Jandarma ekipleri bölgede kuyu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekipleri ise sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin ölçümler yaptı. Ölçümler sonucu insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlendi.

İtfaiye ve sondaj firması yetkililerinin suyu kontrol altına alma çabası sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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