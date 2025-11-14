Denizli’de korkunç kaza: Ağaç budamak isterken düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Sabahat Artan, evinin bahçesinde bulunan ağacı budamak amacıyla tırmandığı sırada dengesini kaybetti. Artan, birkaç metre yüksekten zemine düştü.

Sabahat Artan'ın düştüğünü gören aile üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Sabahat Artan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından, Sabahat Artan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Artan'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defin işlemleri için aile üyelerine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.