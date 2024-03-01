Denizli'de korkunç olay! Hastane kafeteryasında oturanlara ateş açtılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara ateş açıldı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganların ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya kaçtıkları belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.