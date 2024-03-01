Denizli'de korkunç olay! Hastane kafeteryasında oturanlara ateş açtılar

Denizli'de yaşanan olayda, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kantininde silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Denizli'de korkunç olay! Hastane kafeteryasında oturanlara ateş açtılar
Denizli'de korkunç olay! Hastane kafeteryasında oturanlara ateş açtılar
Editör: Uğur Çam

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara ateş açıldı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganların ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya kaçtıkları belirlenen 2 saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Denizli # denizli # Pamukkale Üniversitesi Hastanesi # silahlı saldırı
Çok Okunanlar
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek
Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
Öne Çıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye geri dönüş mesajı! O tarihi işaret etti - Tolgahan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye geri dönüş mesajı! O tarihi işaret etti - Tolgahan Erdoğan Göçmen kaçakçılığına darbe: 7 kişi tutuklandı! Göçmen kaçakçılığına darbe: 7 kişi tutuklandı!