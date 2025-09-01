Denizli'de yangın sürüyor: Alevler mahalleyi sardı, bir kişi yoğun bakımda!

Denizli'nin Buldan ilçesinde günlerdir süren orman yangını faciaya dönüştü. Alevlerden evini korumak isteyen Ali Kara, yangın sırasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Kara’nın yaşadığı dram, eşi ve komşularının anlattıklarıyla ortaya çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın etkisiyle Bölmekaya Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını, bölge halkını seferber etti. Beş gündür kontrol altına alınamayan yangında, evini korumak için mücadele eden Ali Kara, alevlerin köyü sardığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kara'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangın söndürme ekiplerinin yardımıyla yangın alanından çıkarılan Ali Kara, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara’nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Aynı yangın sırasında duman etkisinden dolayı Kara’nın babası da hastaneye kaldırıldı.

Ali Kara'nın eşi Yasemin Kara, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimle birlikte evin çevresindeki bağı bahçeyi ıslatarak yangını durdurmaya çalıştık. Komşumuzun çatısı yanınca hep birlikte müdahale ettik ama eşim o sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdi, şimdi hastanede yoğun bakımda. Yangın sadece ormanı değil, umutlarımızı da yaktı.”

Mahalle sakini Hakan Ayar ise yangının geldiği anları şu sözlerle anlattı: "Yangın tepeden aşağıya doğru çok hızlı geldi. 5 dakika içinde mahalleyi çevreledi. Ağaçlarımız, hayvan yemlerimiz, tarım aletlerimiz kül oldu. Hayvanları saldık, bazıları kayboldu. Komşularımızın çatısı yandı. Çok şiddetliydi, nefes alamıyorduk. Bu kadar büyük bir yangını ilk kez yaşadık.”

Yangına havadan helikopter desteği sürerken, vatandaşlar da traktörlere taktıkları tankerlerle yangın havuzlarına su taşımaya devam ediyor. Ekipler, alevlerin daha fazla yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

