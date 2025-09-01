İş yerinde feci kaza: Eli makineye sıkıştı, saatlerce kurtarılmayı bekledi!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan bir koli imalathanesinde yaşanan iş kazası, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baskı imalatı yapan bir işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle elini baskı makinesine sıkıştırdı.

OLAY YERİNE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan eli kurtarmak için makine üzerinde dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü. Çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren kurtarma çalışmasının ardından eli sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede işçinin elinin ezildiği belirlendi. Yaralı işçi, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

İş kazasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşçinin sağlık durumuna ilişkin net bilgi ise henüz paylaşılmadı.