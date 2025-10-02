Deprem İstanbul’da paniğe yol açtı: Fatih’te evin tavanı çöktü

Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da birçok ilçede hissedildi. Fatih’te bir evin tavanı çökerken içerideki çocuklar son anda kurtuldu.

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Depremin en çok etkilediği yerlerden biri Fatih oldu.

Silivrikapı Mahallesi Karakulak Sokak’taki 5 katlı bir binanın son katındaki dairede tavan çöktü. Olay sırasında evde bulunan çocuklar başka bir odada oldukları için yaralanmaktan kurtuldu. Çocukların panikle annelerini aramasıyla durum ortaya çıktı. Eve gelen anne Neslihan Arslan, dairenin tavanının çöktüğünü gördü. Molozla kaplanan daire cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Allah’tan çocuklar bu odada değildi”
Ev sahibi Neslihan Arslan yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:
“Önceki depremde bir hasar mevcuttu. En ufak bir sarsıntıda çökeceğini düşünüyordum. Bugün olan depremden sonra maalesef tavan çöktü. Ben evde değildim, oğlum panikle aradı beni. Allah’tan çocuklar bu odada değildi. Olsa yaralanabilirlerdi. Çok şükür bir şey olmadı ama evin hali berbat. Duvardaki çatlaklar depremden sonra oluşmuştu, bugün de tavan tamamen çöktü.”

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

