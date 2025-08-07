Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 7 Ağustos son dakika depremleri

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sarsıntılar yakından takip ediliyor. “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtı ve 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait son veriler haberimizde.

Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 7 Ağustos son dakika depremleri
Yayınlanma:

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.51'de Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akdeniz'de 2.4 büyüklüğünde sarsıntı

AFAD ise günün erken saatlerinde bir başka depremin Akdeniz açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.24’te kaydedilen depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 13 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen depremleri resmi internet siteleri üzerinden duyurmaya devam ediyor.

