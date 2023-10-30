Depremzede Çocuklara Moral Çocuklar Çizgi Film Kahramanlarıyla Bir Araya Geldi

Depremzede çocuklar çizgi film kahramanlarıyla bir araya geldi, moral buldu.



Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı EXPO 2023’te etkinlikler sürüyor.



Etkinlikler kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Grup Rafadan Sahne Gösterisi ve Konseri düzenlendi.



Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, etkinlikle ilgili konuştu.



Akın akın müzikale gelen çocuklar, gençler ve aileleri unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı.