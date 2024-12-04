Dershaneye gitti, eve dönmedi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 19 yaşındaki Esra Yakut’un kaybolması ailesi ve yakınlarını endişelendirdi. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde dershaneye gitmek için evden çıkan Esra, ders bitiminde arkadaşlarına eve döneceğini söyledi. Ancak saat 16.00 sularında evde olması beklenen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Aile, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ergani ilçesi genelinde ve çevresinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında arama çalışmaları sürüyor.