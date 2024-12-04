Dershaneye gitti, eve dönmedi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dershaneden dönerken kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alınamıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dershaneye gitti, eve dönmedi
Yayınlanma:

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 19 yaşındaki Esra Yakut’un kaybolması ailesi ve yakınlarını endişelendirdi. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde dershaneye gitmek için evden çıkan Esra, ders bitiminde arkadaşlarına eve döneceğini söyledi. Ancak saat 16.00 sularında evde olması beklenen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Aile, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ergani ilçesi genelinde ve çevresinde kapsamlı bir arama çalışması başlattı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu! Şiddetli yağış etkili oluyorİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu! Şiddetli yağış etkili oluyorYurt
Çorum'da zincirleme trafik kazasıÇorum'da zincirleme trafik kazasıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır kayıp
Günün Manşetleri
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında sıcak gelişme
MHP'li isimden Özgür Özel'e sert tepki
Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu?
Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya kaybetti
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
Anadolu Efes, Bayern Münih'i devirdi
‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!'
Ukrayna’dan NATO’ya acil çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı 2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı
Terör örgütüne "Gürz" darbesi Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu? Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu?