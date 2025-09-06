Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

TEM Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları arasında (0-7. km) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında, Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor.

Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı üzerinden D-100 yoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin gece saatlerinde bu güzergahta dikkatli olmaları gerekiyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasında (3-5. km), Başpınar Viyadüğü'nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA TEK ŞERİT UYGULAMASI

Uşak-Kula yolunun 58-59. kilometreleri arasında köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek kesiminden çift yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasında da benzer şekilde yapım çalışmaları sürüyor.

Ayaş-Ankara yolu 1-5. kilometrelerinde, özellikle Ayaş şehir geçişinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara-Ayaş yönü trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SATHİ KAPLAMA VE YAYA YOLU ÇALIŞMALARI

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları var.

Kurucaşile-Cide yolunun 0-18. kilometreleri de aynı kapsamda çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometreleri arasında, Akçaabat şehir geçişinde yaya yürüyüş yolu çalışmaları nedeniyle Trabzon-Akçaabat yönünde tek şerit uygulaması yapılıyor.

Sivas-Kangal yolu 43-49. kilometreleri arasında yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu 17-21. kilometreleri arasında ise üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.