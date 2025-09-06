Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmalarına dair güncel yol durumu bültenini paylaştı. Sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve yavaş seyretmeleri istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Yayınlanma:

TEM Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları arasında (0-7. km) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasında, Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor.

Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı üzerinden D-100 yoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin gece saatlerinde bu güzergahta dikkatli olmaları gerekiyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasında (3-5. km), Başpınar Viyadüğü'nde derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA TEK ŞERİT UYGULAMASI

Uşak-Kula yolunun 58-59. kilometreleri arasında köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek kesiminden çift yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasında da benzer şekilde yapım çalışmaları sürüyor.

Ayaş-Ankara yolu 1-5. kilometrelerinde, özellikle Ayaş şehir geçişinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara-Ayaş yönü trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SATHİ KAPLAMA VE YAYA YOLU ÇALIŞMALARI

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları var.

Kurucaşile-Cide yolunun 0-18. kilometreleri de aynı kapsamda çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometreleri arasında, Akçaabat şehir geçişinde yaya yürüyüş yolu çalışmaları nedeniyle Trabzon-Akçaabat yönünde tek şerit uygulaması yapılıyor.

Sivas-Kangal yolu 43-49. kilometreleri arasında yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu 17-21. kilometreleri arasında ise üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 6 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiBenzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 6 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiEkonomi
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyorDikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!