Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama korku dolu anlara neden oldu. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevrede büyük bir gürültü duyulurken, olay bölgesinde panik yaşandı.

Fabrikada çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar, büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirirken, olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail’in Sumud müdahalesinde alıkonulan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor!İsrail’in Sumud müdahalesinde alıkonulan 36 Türk vatandaşı bugün yurda dönüyor!Gündem
Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisiForbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisiGündem
kocaeli dilovası patlama
Günün Manşetleri
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkarıldı
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar
Hamas, Trump’ın Gazze planına cevap verdi
Firari FETÖ yöneticisi Safi Arpaguş’u hedef aldı
Karahan: Altın birikimleri enflasyonla mücadeleyi zora sokuyor
“65 binden fazla filistinli şehit edildi”
Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız
4 kişilik ailenin aylık geçim masrafı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kırmızı alarm! Meteoroloji’den kırmızı alarm!
Altın fiyatları el yakıyor! Altın fiyatları el yakıyor!
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar Diyanet İşleri Başkanlığında görevden almalar ve atamalar