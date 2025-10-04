Dilovası’nda fabrikada patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevrede büyük bir gürültü duyulurken, olay bölgesinde panik yaşandı.

Fabrikada çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar, büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirirken, olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...