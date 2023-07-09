Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1406'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini söyledi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Uslu, şu ifadeleri kullandı:

- Her sabah buraya geliyorum mücadeleme devam ediyorum. Gücüm yettiğince oğlumun peşini bırakmayacağım. HDP'den çocuğumu hep isteyeceğim. Ne hakları var çocuklarımızı bizden ayrı koydular? Biz anneyiz, babayız ciğerlerimiz yanıyor, içimiz buruk. Hep çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz.