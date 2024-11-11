Diyarbakır'da 2 kafede yangın

Diyarbakır'da sabah saatlerinde büyük bir yangın paniği yaşandı. Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikteki bir diğer ahşap kafeye de sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.