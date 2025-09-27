Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü otobüse çarptı, yaralılar var!

Diyarbakır’da şehir içi yolcu minibüsünün durakta bekleyen belediye otobüsüne çarpması sonucu büyük bir panik yaşandı. Kazada 25 kişi hafif yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü otobüse çarptı, yaralılar var!
Yayınlanma:

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Mehmet G. idaresindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, durakta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

25 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs ve otobüs içerisinde bulunan toplam 25 yolcu hafif yaralandı. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Bu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandıBu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyarbakır
Günün Manşetleri
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
Çok Okunanlar
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor