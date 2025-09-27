Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü otobüse çarptı, yaralılar var!

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Mehmet G. idaresindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, durakta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

25 YOLCU HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs ve otobüs içerisinde bulunan toplam 25 yolcu hafif yaralandı. Olay sonrası bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.