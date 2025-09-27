Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından biri için heyecan dorukta. Mainz ile Borussia Dortmund, 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı, ilk 11’ler ve son durum belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Bundesliga’nın 5. haftasında Mainz ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise MEWA Arena olacak.

MAİNZ'İN İLK 11’İ AÇIKLANDI

Bo Henriksen yönetimindeki Mainz sahaya şu 11 ile çıkacak:
R. Zentner, D. da Costa, A. Hanche-Olsen, M. Leitsch, S. Widmer, K. Sano, N. Amiri, P. Mwene, P. Nebel, L. Jae-Sung, A. Sieb.

Mainz, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor.

DORTMUND’UN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund’un sahaya çıkması beklenen 11’i şöyle:
G. Kobel, W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini, Y. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson, K. Adeyemi, S. Guirassy, M. Beier.

Dortmund, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve lider Bayern Münih’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bundesliga’da 5. haftaya girilirken Bayern Münih 15 puanla zirvede yer alıyor. Borussia Dortmund 10 puanla ikinci sırada takipte. Mainz ise 4 puanla 13. basamakta yer alıyor.

Bu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandıBu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandıEkonomi
Harry Kane tarihe geçti! Ronaldo ve Haaland’ı sollayarak rekor kırdıHarry Kane tarihe geçti! Ronaldo ve Haaland’ı sollayarak rekor kırdıSpor
borussia dortmund Mainz 05
Günün Manşetleri
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Çok Okunanlar
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor