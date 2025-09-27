Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 5. haftasında Mainz ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise MEWA Arena olacak.

MAİNZ'İN İLK 11’İ AÇIKLANDI

Bo Henriksen yönetimindeki Mainz sahaya şu 11 ile çıkacak:

R. Zentner, D. da Costa, A. Hanche-Olsen, M. Leitsch, S. Widmer, K. Sano, N. Amiri, P. Mwene, P. Nebel, L. Jae-Sung, A. Sieb.

Mainz, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor.

DORTMUND’UN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund’un sahaya çıkması beklenen 11’i şöyle:

G. Kobel, W. Anton, N. Schlotterbeck, R. Bensebaini, Y. Couto, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson, K. Adeyemi, S. Guirassy, M. Beier.

Dortmund, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve lider Bayern Münih’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bundesliga’da 5. haftaya girilirken Bayern Münih 15 puanla zirvede yer alıyor. Borussia Dortmund 10 puanla ikinci sırada takipte. Mainz ise 4 puanla 13. basamakta yer alıyor.