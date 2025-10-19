Diyarbakır’da festival kan gölüne döndü! Konser alanında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Nevruz Parkı’nda yaşanan olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkı, bu kez müzik yerine kaosun adresi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kalabalığın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında izdiham yaşanırken, park alanında bulunan vatandaşlar panik içinde kaçıştı.

10 KİŞİ YARALANDI, ALAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgada 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının genel olarak stabil olduğu, ancak birkaç kişinin bıçak darbeleri nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

Kavganın ardından konser alanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaralılardan bazılarının ifadeleri doğrultusunda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır konser bıçaklı kavga
