Polis kıskıvrak yakaladı! Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu, 6 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gölcük ve İzmit ilçelerinde üç farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı detaylı aramalarda; 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi uyarınca “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” suçundan işlem yapıldı ve bu kişiler serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirildi.

Adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden biri olan F.B.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak M.A, C.T, E.Y, H.S.Ç, M.A. ve Ş.N.Ü. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.