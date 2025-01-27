Diyarbakır’da “Gölge” operasyonu: 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için özel bir ekip görevlendirdi.

Ekipler, olay bölgelerindeki 55 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 120 saatlik görüntüyü detaylı bir şekilde inceledi. Görüntülerde şüpheli davranışları tespit edilen 9 kişi, düzenlenen “Gölge” isimli operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmalar, gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu ortaya koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.