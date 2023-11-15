Diyarbakır'da Gurme ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da gurme ve gastronomi fuarı açıldı. Yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Editör: Ekrem Demir

Diyarbakır'da düzenlenen "5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" kapılarını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde düzenlenen fuarda onlarca ürün ve lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarının onur konuğu Erzurum oldu.

Fuara yurdun 57 şehrinden oda, borsa ve firma temsilcileri katıldı. 168 firmanın yer aldığı fuarda coğrafi tescilli ürünler başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılıyor, ticari bağlantılar kuruluyor. Fuar, 19 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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