Diyarbakır'da İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti Diyarbakır Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetimi, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Törende AK Parti yetkilileri tarafından yeni üyelerin rozetleri takıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı AK Parti'ye geçti
Yayınlanma:

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Bingöl ve beraberindekiler, AK Parti’ye katıldıklarını duyurdu.

ROZETLER TÖRENLE TAKILDI

AK Parti’ye katılan yeni üyeler için düzenlenen törende, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay hazır bulundu. Törende, Yılmaztekin ve Umay tarafından Ali Bingöl ve ilçe teşkilatı üyelerine AK Parti rozetleri takdim edildi.

CHP'de kurultay resti: Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklamasıCHP'de kurultay resti: Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklamasıSiyaset
CANLI İZLE: Filenin Sultanları rakibini bekliyor: Brezilya – İtalya yarı finalinde nefesler tutulduCANLI İZLE: Filenin Sultanları rakibini bekliyor: Brezilya – İtalya yarı finalinde nefesler tutulduSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır
Günün Manşetleri
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi? Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!