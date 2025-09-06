Diyarbakır'da İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı AK Parti'ye geçti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde siyasette dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Eğil İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Bingöl ve beraberindekiler, AK Parti’ye katıldıklarını duyurdu.

ROZETLER TÖRENLE TAKILDI

AK Parti’ye katılan yeni üyeler için düzenlenen törende, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay hazır bulundu. Törende, Yılmaztekin ve Umay tarafından Ali Bingöl ve ilçe teşkilatı üyelerine AK Parti rozetleri takdim edildi.