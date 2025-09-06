CHP'de kurultay resti: Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir,” dedi.

Özel, 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay’ın siyasi bir meydan okuma olarak gerçekleştirildiğini, yeni alınan 22. Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir tedbir olduğunu vurguladı.

“PARTİYE KURULAN KUMPASLAR BİTMEDİ”

CHP’nin maruz kaldığı müdahalelere dikkat çeken Özel, “CHP'nin üzerindeki birtakım dizayn, kurgu ve partiye kurulan kumpasların ardı arkasının kesilmediğini” söyledi. İstanbul İl Kongresi'nin yetkisiz bir mahkeme tarafından iptal edildiğini belirten Özel, bu kararın Ankara’daki ilgili mahkemeye ulaştığını ve 15 Eylül'de duruşma yapılacağını aktardı.

Özgür Özel, İstanbul delegelerinin dahil olmadığı, doğal delegelik hakkına sahip olan MYK, PM ve YDK üyelerinin de dışında kaldığı binin üzerindeki delegenin, noter onaylı imzalarla kurultay çağrısı yaptığını bildirdi. “Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek seçimin kendi iradesiyle yenilenmesini istiyor,” dedi.

“GENEL BAŞKAN İSTEMESE DE BU YOL AÇIK”

Kurultay çağrısının tamamen delegelerin iradesiyle ortaya çıktığını ifade eden Özel, “Delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de partiyi yöneten, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor, bu yol açık,” dedi. Bu sürecin hukuki dayanaklara oturduğunu belirten Özel, daha önce de benzer örneklerin yaşandığını hatırlattı.

“KAYYUM 6 GÜN DURUR, KURULTAY 21'İNDE YAPILIR”

Olası bir kayyum atamasına karşı hazırlıklı olduklarını belirten Özel, “Tut ki İstanbul’daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur,” diyerek kurultay sürecinin geri döndürülemez olduğunu ifade etti. “21’inde hep birlikte kurultayımızı yapacağız,” dedi.

Özel, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmeyen delegelerinin de kongrenin yenilenmesini istediğini belirtti. Aynı zamanda YSK’nın verdiği kararla ilçe ve il kongrelerinin yapılabileceğini vurguladı. “Doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak,” diyerek tüm tartışmaların ortadan kalkacağı yeni bir sürece girileceğini ifade etti.