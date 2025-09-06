Van’da küçükbaş faciası! Yüzlerce koyun uçurumdan düşerek can verdi

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi’nden Çılga Mahallesi’ne götürülmek üzere yola çıkarılan yaklaşık 1500 küçükbaş hayvan, tepelik bir alandan geçerken trajik bir olay yaşandı. Sürü aniden yön değiştirerek yakındaki dereye doğru ilerledi. Bu sırada kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Sürünün büyük bir bölümü ise kayboldu.

Olayın hemen ardından haber verilen besiciler olay yerine ulaştı. Manzara karşısında büyük bir şok yaşayan hayvan sahipleri, telef olan hayvanlarını görünce derin üzüntüye boğuldu. Vatandaşlar ve besiciler, kaybolan hayvanları bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHADA

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede bölgeye intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde telef olan hayvanlar kayıt altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili raporlama sürecine başladı.

“EN ÇOK ZARARI BEN GÖRDÜM, 180 KOYUNUM TELEF OLDU”

Besicilerden Şahin Kaplan, yaşanan felakette en büyük zararı görenlerden biri oldu. AA muhabirine konuşan Kaplan, sürüde bulunan 200 koyunundan 180'inin uçurumdan düşerek telef olduğunu açıkladı. Kaplan, “Koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladık. Çoban, sürüyü yakındaki dereye götürdüğü anda olay yaşandı. Dört kardeşimle birlikte aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de hayvanları vardı. En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur.” ifadelerini kullandı.

“HAYVANLAR SUYA KOŞARKEN UÇURUMDAN ATLAMIŞLAR”

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya da olayın ardından yaşadıkları duygusal yıkımı dile getirdi. Kaya, “Besicilerin emekleri yok oldu. Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde iki çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.