Diyarbakır’da kreşte çocuklara kötü muamele: Bakanlık inceleme başlattı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddialara ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Bakanlık, şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenlerin görevden alındığını açıkladı.

Kayapınar’daki kreşte eğitim gören çocukların davranışlarındaki değişiklikleri fark eden aileler, çocuklara yönelttikleri sorular sonrası öğretmenlerin kötü muamelede bulunduğunu öne sürdü. Veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı ve bu görüntülerle birlikte öğretmenler ile kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin görevlerini yerine getirmediği, bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı anlarda müdahale edilmediği tespit edildi. Diğer görüntülerde ise çocukların ağlarken alay edildiği, “düşünme köşesi” adı verilen alana zorla gönderildikleri ve bir diğerine bağırılarak şiddet uygulandığı kaydedildi. Kreş yetkilileri iddiaları reddetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen şikayetin ardından il müdürlüğümüzce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için muhakkik görevlendirilmiştir. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

