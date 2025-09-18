Diyarbakır’da sokak köpekleri dehşeti: 9 yaşındaki çocuk komşuların yardımıyla kurtarıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Talihsiz çocuğu, köpeklerin elinden komşuları kurtardı. Olay sonrası mahalle sakinleri, yetkililere “Artık önlem alın” çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da sokak köpekleri dehşeti: 9 yaşındaki çocuk komşuların yardımıyla kurtarıldı
Olay, dün akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki R.K., aniden saldıran sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Çocuğun bacaklarına saldıran köpekler defalarca ısırdı. Baldır ve bacaklarından ağır yaralanan R.K.’nın çığlıklarını duyan komşular hemen yardıma koşarak küçük çocuğu köpeklerden son anda kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan çocuk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede çocuğun bacaklarına çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, bölgede sokak köpekleri nedeniyle sürekli tedirgin olduklarını belirterek yetkililere seslendi. Özellikle çocukların ve yaşlıların büyük risk altında olduğunu ifade eden vatandaşlar, soruna acilen çözüm bulunmasını istedi.

