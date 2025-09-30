Diyarbakır’da temizlik için girdikleri su kuyusunda 4 kişi ölü bulundu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde su kuyusunu temizlemeye çalışan 4 kişi, motordan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekiplerin kuyudaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde su kuyusunu temizlemeye çalışan 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

su kuyusu diyarbakır son dakika
