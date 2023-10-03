Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda 202 kilogram esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu
Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Diyarbakır Valiliği tarafından yapıldı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonlar Akçabudak ve Çağdaş mahalleleri kırsalında düzenlendi.

Operasyonda 3 noktada 202 kilogram kubar esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlar Göz Açtırmıyor! Hatay’da Bir Haftada 75 Düzensiz Göçmen, 110 Aranan Şahıs YakalandıOperasyonlar Göz Açtırmıyor! Hatay’da Bir Haftada 75 Düzensiz Göçmen, 110 Aranan Şahıs YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# diyarbakır # lice # uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Ayşenur Arslan'ın Skandal Sözlerine İnceleme Başlatıldı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Yağışlar şiddetle devam edecek!
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Ekim Ayına Dikkat! Grip Hastalığı Artış Gösteriyor
Öne Çıkanlar NATO Planlarına İngiltere de Dahil Oldu! NATO Planlarına İngiltere de Dahil Oldu! Üsküdar'da Ne Nerede Yenir? Üsküdar'da Ne Nerede Yenir?