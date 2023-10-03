Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Diyarbakır Valiliği tarafından yapıldı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonlar Akçabudak ve Çağdaş mahalleleri kırsalında düzenlendi.

Operasyonda 3 noktada 202 kilogram kubar esrar ve 10 bin kök kenevir ele geçirildi.