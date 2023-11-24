Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! 312 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 278 kilogram kubar, 34 kilogram toz esrar ve 1706 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! 312 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekiplerin çeşitli operasyonları devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda da sık sık uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiği Lice'deki yeni operasyonla ilgili detayları Diyarbakır Valiliği duyurdu.

Açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Dibek Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-17 Operasyonu" operasyonu düzenledi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığının belirtildiği açıklamada, 278 kilogram kubar ve 34 kilogram toz esrar ile 1706 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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