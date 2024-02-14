Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 611 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Operasyonda 611 kilogram toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 611 kilogram toz esrar ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntıları Diyarbakır Valiliği tarafından açıklandı.

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yorulmaz Mahallesi kırsalı ve bir adrese yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, operasyonda, 611 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca, hassas tartı ve vakum makinesi ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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