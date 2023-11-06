Diyarbakır'da Uyuşturucuya Darbe

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de önemli bir operasyona imza atıldı.

Uyuşturucuya Darbe İndirildi!

Operasyonun detaylarını Diyarbakır Valiliği açıkladı. Yapılan açıklamada, Lice'nin Karahasan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada operasyonun, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda 403 kilogram kubar esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı. Skunk ve kenevir, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.