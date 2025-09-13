Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe! 269 kilo esrar ele geçirildi, 34 gözaltı

Diyarbakır, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede bir kez daha kritik bir operasyona sahne oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 269 kilogram esrarın ele geçirildiğini, uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek ham maddenin imha edildiğini ve 34 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Lice ve Kulp’ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kilogram esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı. 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır.

Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."