Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde yol çalışmaları trafiği etkiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin sürücüleri uyardı. Yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası kavşakları arasında (0-6. kilometreler) üstyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı, sürücüler Gebze Kavşağı’ndan D-100 Karayolu’na yönlendiriliyor.

Ayrıca bu kapsamda Muallimköy Kavşağı, Osmangazi Köprüsü istikameti ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM Ankara yönüne bağlanan kollar da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu güzergahı kullanacak sürücüler, İstanbul yönüne devam ederek, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkmak zorunda.

TAG OTOYOLU’NDA ADANA YÖNÜ KAPALI

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları (3-5. km) arasında yer alan Başpınar Viyadüğü üzerindeki çalışmalardan dolayı Adana istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, bu kesimde Gaziantep yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Ankara-Kırıkkale yolu 37-38. kilometreleri arasında yapılan köprü dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara-Kırıkkale yönünde servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli olması isteniyor.

DİĞER BÖLGELERDE DE TRAFİK KISITLI

Selçuk-Kuşadası yolu (2-6. km) ve Kayseri-Pınarbaşı yolu (24-28. km) üzerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden iki yönlü veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu (27-30. km) üzerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik, Harmancık-Dursunbey yönünden iki yönlü ve kontrollü şekilde ilerliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (39-42. km) arasında yapılan toprak işleri ve üstyapı çalışmaları kapsamında, Zonguldak yönü kapalı, ulaşım Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün yolu (40-43. km) üzerindeki çalışmalar nedeniyle Malatya-Sivas yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım Sivas-Malatya yönünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu (62. km) üzerindeki Gölağzı Köprüsü'nde devam eden derz onarım çalışması nedeniyle, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.