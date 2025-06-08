Diyarbakır'da zehir tacirlerine darbe: 497 gözaltı, 50 tutuklama!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayı boyunca yapılan çok sayıda operasyonda, kentin farklı noktalarında uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplar hedef alındı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 497 şüpheli yakalandı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 58 kilo 367 gram skunk, 5 kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 411 gram sentetik uyuşturucu, 1014 adet sentetik ecza, 939 gram kokain, 338 adet uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 62 bin 448 kök Hint keneviri yer aldı.

447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gözaltına alınan 497 şüpheliden 447’si hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 50 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ticaretine karşı verdikleri mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını vurguladı. Operasyonların hem şehir merkezinde hem kırsal bölgelerde sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, vatandaşlardan da ihbar konusunda duyarlı olmaları istendi.