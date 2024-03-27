Doğu illeri kara teslim

Ülkenin batısı günlük güneşlik iken, doğu illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van ve Bitlis'te 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da geçen haftadan bu yana yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Kentte olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 88 mahalle ve mezra yolundan 61'i açıldı. Karla mücadele ekipleri, kapalı 27 yolda çalışmalara devam ediyor.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını belirtti.

Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yapılıyor.

Hakkari’de de benzer görüntüler var. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 yerleşim yeri yolu, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi yolunun bazı noktalarında kar kalınlığı 5 metreyi buldu.