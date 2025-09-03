Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu: "Esnafımıza sahip çıkacağız"

Kahvaltının ardından esnafla sohbet eden Doğu Perinçek, Kemeraltı’nı yalnızca tarihi bir mekân değil, Türkiye’nin geleceğine taşınacak insani ve kültürel değerlerin merkezi olarak tanımladı. “Bu sokaklardan o değerler geçer, o tezgâhlarda o değerler vardır, insanların gözlerinde, ellerinde hep o değerler vardır.” diyerek çarşının taşıdığı milli ve manevi önemi vurguladı.

“Türkiye, Esnafıyla Vardır. Esnafıyla Yükselecektir.”

Perinçek, süpermarket zincirlerinin insan ilişkilerini zayıflattığını belirterek, esnaf kültürünün kardeşliği, fedakârlığı ve dayanışmayı yaşattığını dile getirdi. “Esnafımız, komşusu siftah yapmadan kendisi siftah yapmaz. Bu ahilik ruhu, bugünkü bencilliğe karşı bir cevaptır.” ifadeleriyle toplumsal dayanışmaya dikkat çekti.

“Çarşımıza, Esnafımıza Sahip Çıkacağız”

Kemeraltı esnafından İlyas Gönen’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Perinçek, çarşının simge ürünlerinden damla sakızlı Türk kahvesine atıfta bulunarak, esnafın icat ve buluşlarının korunması gerektiğini vurguladı. “Bu icadı yapan esnaflarımızı baş tacı yapmamız lazım. Onlar kültürümüzü hâlâ yaşatıyor.” dedi.

Ekonomik Vizyon: “Tasarrufu Yatırıma Dönüştüreceğiz”

Türkiye’nin 500 milyar dolarlık yurt dışı mevduatına dikkat çeken Perinçek, “Bu zenginlik Türkiye’ye ait. Artık bu tasarrufları sanayiye, tarıma, üretime aktarmanın zamanı geldi. Çarşılar bu kalkınmanın merkezi olacak.” diyerek milli üretim ve yatırım çağrısında bulundu.

Doğu Perinçek’ten Son Söz

“Hayatımın en güzel sabahlarından biriydi. Esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Çarşımıza, esnafımıza sahip çıkacağız. Onlar kültürümüz, geleceğimizdir.”

Esnafın Teşekkürü

Kemeraltı esnaflarından İzmir Kuru Kahveciler, Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı, damla sakızlı kahvenin mucidi İlyas Gönen, Perinçek’in ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi:

“Sayın Genel Başkanımız sabahın erken saatinde boyozumuzu, gevreğimizi paylaştı. Eşi Şule Hanım’la birlikte geldi, soframıza bereket getirdi. Akşam da balık soframızda misafirimiz olsun istiyoruz. Bu samimi tavır için teşekkür ederiz.”

“Bu Milli Mücadelede Hep Yanınızdayız”

İlyas Gönen, Vatan Partisi’nin Kemeraltı’nda yürüttüğü yerli ve milli mücadeleyi desteklediklerini belirtti:

“Kemeraltı esnafı her zaman bu duruşun yanındadır.”

Gönen, Perinçek’e İzmir futbol kulüplerine destek çağrısında bulundu:

“Altınordu başta olmak üzere tüm İzmir kulüplerine sahip çıkmanızı istiyoruz. Siz şu anda Kemeraltı esnafına bereket getirdiniz.”

Konak Mahalle Muhtarı’ndan Teşekkür

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, Perinçek’in Kemeraltı ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getirdi:

“Sayın Genel Başkanımızı Kemeraltı’nda ağırlamaktan büyük onur duyduk.”

Programa; Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek’in yanı sıra, Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ve il yönetimi, Kemeraltı esnafı ve diğer davetliler katıldı.