Dokunan herkesin teni yandı! Bu madde herkesin evinde var dikkat!

Bilecik'te yaşanan olay herkesi şok etii. Oturduğu evin içine dökülen o maddeye yanlışla dokundu, her yerinde yaralar oluştu! İşte detaylar...

Dokunan herkesin teni yandı! Bu madde herkesin evinde var dikkat!
Editör: Yağmur Biçen

Evlerinin yanında yapılan inşaat çalışmasında, evlerinin tuvaletine yaş beton döküldü. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar’ın betonu temizlemek için müdahale etmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştu.

Dokunan herkesin teni yandı! Bu madde herkesin evinde var dikkat! - Resim : 1

Serkan Kurtpınar vatandaşları şöyle uyardı:
“Evimizin yanında inşaat yapılırken üst havalandırmadan içeriye beton döküldü. Ben bu betona temizlemeye müdahale ettiğimde eldiven ve kıyafetlerim olmasına rağmen betonun değdiği her yerde yanıklıklar oluştu. Pazaryeri Devlet Hastanesine gittiğimde bir tedavi uygulayamadılar. Yanığın ne derece veya ne gibi kimyasaldan olduğunu bilmedikleri için Bozüyük Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bozüyük Devlet Hastanesinde bana ikinci derecede yanık teşhisi konularak tedaviye başladılar ve tedavim hala devam ediyor. Benim insanlara tavsiyem, böyle bir şey başlarına geldiği takdirde yaş betona temas etmemelerini tavsiye ediyorum."

Dokunan herkesin teni yandı! Bu madde herkesin evinde var dikkat! - Resim : 2

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