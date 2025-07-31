Dolandırıcılıkta yeni taktik! MİT süsü verip 10 milyon TL istedi

Antalya’da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir şahıs, bir vatandaşı 10 milyon TL dolandırmak üzereyken yakalandı. Zanlının, “Adınız kara para aklama olayına karıştı” diyerek H.B. isimli vatandaşı baskı altına aldığı ve yönlendirme yaparak 10 milyon TL’yi dolara çevirmesini istediği öğrenildi.

BANKA GÖREVLİLERİ ŞÜPHELENDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, Antalya’daki bir banka şubesinde meydana geldi. Yüksek miktarda para çekmeye çalışan ve tedirgin davranışlar sergileyen H.B. isimli vatandaştan şüphelenen banka görevlileri durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. ile temasa geçerek detayları öğrendi. H.B., telefonda kendisini MİT mensubu olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle 10 milyon TL karşılığı 247 bin doları çekmeye geldiğini söyledi.

Polis ekipleri, müşteki H.B.’den parayı teslim almaya gelen T.D. isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli, para poşetini aldığı sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alınan zanlı T.D.’nin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.