O şehirde su kullanımı kısıtlandı: Hortumla araç ve halı yıkamak yasak!

Çanakkale Belediyesi, kentte su kullanımını sınırlayan yeni kararlar aldı. Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine hortumla araç ve halı yıkamak yasaklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O şehirde su kullanımı kısıtlandı: Hortumla araç ve halı yıkamak yasak!
Yayınlanma:

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU KULLANIMINDA YENİ KISITLAMALAR GETİRDİ

Çanakkale Belediyesi, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su kullanımına yönelik yeni önlemler aldı.

Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar kapsamında kent genelinde su tasarrufuna yönelik şu düzenlemeler getirildi:

- Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim’e bağlı okullar ve belediyeye ait sokak çeşmelerine su tasarrufu sağlayan perlatör aparatlarının takılması çalışmalarına başlanacak.

- Park, bahçe ve yeşil alan sulamaları kısıtlanacak. Acil sulama gereken alanlarda fiskiye, damlama gibi sistemler kullanılacak.

- Sulamalar, sıcaklığın daha düşük olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

- Şehir şebeke suyu ile hortumla araç yıkamak yasaklandı.

- Konut ve işyerlerinin ön ve iç kısımlarının hortumla yıkanması da yasaklandı.

- Halı ve kilim yıkamaları da yasak kapsamına alındı.

Kararların Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetleneceği belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanacak.

Venezuela Büyükelçiliği ve Vatan Partisi’nden Hugo Chavez için ortak etkinlik: Doğu Perinçek Chavez'i böyle anlattıVenezuela Büyükelçiliği ve Vatan Partisi’nden Hugo Chavez için ortak etkinlik: Doğu Perinçek Chavez'i böyle anlattıGündem
Süper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperiSüper Lig'de savunma hattı altın değerinde! İşte ligin en pahalı 10 stoperiSpor
Ehliyet yenileme sistemi çöktü! Eski sürücü belgesini değiştirmeyenler yarından itibaren 7 bin 438 TL ödeyecekEhliyet yenileme sistemi çöktü! Eski sürücü belgesini değiştirmeyenler yarından itibaren 7 bin 438 TL ödeyecekGündem
su krizi çanakkale
Günün Manşetleri
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çekmeköy’de yanan fabrikanın son hali görüntülendi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında artış sürüyor Altın fiyatlarında artış sürüyor
1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın! 1 Ağustos’ta dışarı çıkmayın!
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu Bankaların 1 milyon TL mevduat faiz oranları belli oldu