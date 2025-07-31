O şehirde su kullanımı kısıtlandı: Hortumla araç ve halı yıkamak yasak!

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU KULLANIMINDA YENİ KISITLAMALAR GETİRDİ

Çanakkale Belediyesi, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su kullanımına yönelik yeni önlemler aldı.

Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar kapsamında kent genelinde su tasarrufuna yönelik şu düzenlemeler getirildi:

- Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim’e bağlı okullar ve belediyeye ait sokak çeşmelerine su tasarrufu sağlayan perlatör aparatlarının takılması çalışmalarına başlanacak.



- Park, bahçe ve yeşil alan sulamaları kısıtlanacak. Acil sulama gereken alanlarda fiskiye, damlama gibi sistemler kullanılacak.



- Sulamalar, sıcaklığın daha düşük olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.



- Şehir şebeke suyu ile hortumla araç yıkamak yasaklandı.



- Konut ve işyerlerinin ön ve iç kısımlarının hortumla yıkanması da yasaklandı.



- Halı ve kilim yıkamaları da yasak kapsamına alındı.



Kararların Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetleneceği belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım uygulanacak.