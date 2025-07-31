Venezuela Büyükelçiliği ve Vatan Partisi’nden Hugo Chavez için ortak etkinlik: Doğu Perinçek Chavez'i böyle anlattı

HUGO CHAVEZ, VATAN PARTİSİ VE VENEZUELA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN ANILDI

Venezuela’nın devrimci lideri Hugo Chavez, doğumunun 71. yılında İstanbul’da düzenlenen törenle anıldı. “21. Yüzyıl Sosyalizmi: Hugo Chávez'in Katkıları ve Bugünün Mücadeleleri” başlıklı etkinlik, Vatan Partisi ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa yapıldı.

Programda Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes Gutierrez ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmalarını yaptı. Anma programında konuşan Doğu Perinçek, Chavez’in halkçı çizgisine dikkat çekti. İşte konuşmanın tamamı:

''Sayın Hanımefendi, Sayın Büyükelçimiz,

Kumandan Chavez’in Değerli Yoldaşları,

Sizleri, Kumandan Chavez’in davasını, sevdalarını, özlemlerini paylaşarak saygıyla selamlıyorum.

İÇİMİZDEN BİRİ, OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN

Kumandan Chavez bizlerden biri, içimizden biri.

Davasıyla bizden, özlemleriyle bizden, umutlarıyla bizden, çetin mücadele ruhuyla, cesaretiyle ve kahramanlığıyla bizden ve bize her zaman örnek.

Aramızda okyanuslar var, ancak kendimizi ona o kadar yakın hissediyoruz ki, sanki Anadolu'nun bir köyünde doğmuş ve bizlerden biri olarak mücadelelerden geçmiş.

Kumandan Chavez bizlerden biri ama olağanüstü bir insan. Tekrar altını çizerek belirtmeliyim, O olağanüstü bir insan.

Doğumundan yüzlerce binlerce yıl sonra da gezegenimizin yedi kıtasında, yeryüzünün her coğrafyasında insanların yüreğini titreten ve herkesin örnek aldığı bir hayat yaşamıştır.

ATEŞİ ATEŞLE YAKMIŞ

Chavez’i Büyükelçimiz çok güzel anlattı ve hepimiz çok duygulandık. Chavez'in hayatına bakıyoruz, yedi ateşten hatta belki yetmiş yedi ateşten geçmiş. Hep karşısında zorluklar, darbeler, silahlar, şiddet ama bunların karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, af istemeyen, göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci.

Onun hayatı bu açıdan hepimiz için yol gösterici. Zorluklarla karşılaştığımız zaman, onu hatırlayalım. Büyük devrimcileri hatırlayalım. Onlar O zorluklarla nasıl baş etmişler? Nasıl O zorlukları gülerek Chavez gibi karşılamışlar?

Bakın hep gülen bir insan. Yedi ateşten geçmiş dedik, kendisi bir ateş. Ateşi ateşle yakmış. Ateş yakılır mı? Chavez, ateşi yakmış bir adam. Yani emperyalizmin şiddetini, zorbaların, diktatörlerin zorbalıklarını, ateşlerini kendi devrimci ateşiyle yakmış büyük bir kumandan. Onun için biz Türkiye'nin devrimcileri, bilimsel sosyalistleri, emek davasının insanları, Chavez'in yaptıklarından, mücadelesinden çok şey öğreniyoruz. Büyük dersler alıyoruz.

ARTIK TARİHİ AVRUPALI VE KUZEY AMERİKALILAR DEĞİL CHAVEZLER YAZIYOR

O, Asyalı, Latin Amerikalı, Afrikalı, çağımız devrimlerinin lideri.

19. yüzyılı hatırlayalım. Avrupalılara göre, bütün dünyada Avrupa'dan başka bir yer yoktu. Dünya Avrupa'dan ibaret diye bakıyorlardı ve bize hep bunu anlatıyorlardı. Avrupalılar; “Dünyada Avrupa'dan başka bir coğrafya yok, devrimler Avrupa'da olur, icatlar Avrupa'da olur, yenilikler Avrupa'da olur” diyorlardı. “İnsanlık için yollar çiziliyorsa, o yollar Avrupa'dan çizilir, başka coğrafyalardan o yollar çizilmez” diye anlatıyorlardı. Ama görüyoruz ki, öyle değil. O bakımdan toplantımızın başlığı önem arz etmektedir.

20. ve 21. Yüzyıl, Latin Amerika halklarının, Asya halklarının, Afrika halklarının ayağa kalktığı yüzyıllardır. Artık insanlığın kaderi Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan belirlenmiyor. Alın yazılarımızı artık Avrupalılar, Kuzey Amerikalılar yazmıyor. Chavezler yazıyor. Mustafa Kemal Atatürkler yazıyor. Leninler yazıyor, Maolar yazıyor. Afrika'nın devrimcileri yazıyor. Lumumbalar, Binbellalar yazıyor. İşte Chavez kenara itilen, aşağılara bastırılan, adam yerine konmayan o büyük insanlığın, o büyük coğrafyadaki ayağa kalkışın ismidir.

20. ve 21. yüzyıla bakıyoruz, ne oldu? Avrupa merkezli fikirlerin artık çöktüğü yüzyıllardayız. Devrimler nerede? Rusya'da, Çin'de, Türkiye’de, Afrika'da, Latin Amerika'da. Ve o devrimlerin tarihleri, kahramanları insanlık sahnesine çıktı. İşte örneğin Latin Amerika’da Simon Bolivar'ın bayrağını yükseltenler, Rusların, Çinlilerin, Türklerin, Arapların, Hintlilerin, Afrikalıların kahramanları sahneye çıktı. İşte Hugo Chavez, yaşadığımız çağı belirleyen o kahramanlar arasındadır.

YALNIZ VENEZUELALI DEĞİL DÜNYALI

Bir köylü çocuğu, bir çiftçinin çocuğu olduğunu, kırsal alanda doğduğunu Sayın Büyükelçimiz konuşmasının başında belirtti. Köylüler eskiden neydi, köylüler 18. yüzyılda, 19. yüzyılda neydi? İtilip kakılandı, baskılanandı, kenarlara sürülendi, ekmeği elinden alınandı, ürünlerine el konandı köylüler. Angaryalara, ağır işlere sürülendi.

Peki bugün ne oldu o köylüler? Kenarlara sürülen köylülerin devrimlerle ayağa kalktığı bir yüzyıl yaşıyoruz. 20. yüzyıl, 21. Yüzyıla bakıyoruz, Chavez yalnız Venezuelalı değil, dünyalı.

Chavez bir Venezuela kahramanıdır evet, kumandanıdır ancak o bir insanlık kahramanı ve insanlık kumandanıdır.

Tarih yazan bir insan, tarih yapan bir insan. Azmiyle, cesaretiyle, kararlılığıyla tarih yapan, tarih yazan, elbette bilinciyle, bilimsel birikimiyle tarih yazan, tarih yapan!

GÖĞSÜNÜ ŞİDDETE SİPER ETMİŞ

Bir asker!

Chavez'in hayatı aynı zamanda şiddetin insanlık tarihindeki rolünü iyi anlayan büyük bir insanın hayatıdır. Eğer o şiddetin rolünü anlamasaydı, Chavez olamazdı.

Bugün de öyle. İnsanlık şiddetle, zorbalıkla, baskılarla, silahla karşılaşıyor. Ve o silahları göğüsleyerek sorunlarını çözüyor. Örneğin yaşadığımız coğrafya! Görüyoruz her yanımızda ateşler, her yanımızda füzeler, bombalar. Chavez işte bu yaşadığımız çağda şiddetin, ateşin, insanlığın sorunlarını çözmedeki rolünü anlamış bir insan.

Hayaller içinde değil barış masallarıyla, barış hayalleriyle aldatılan bir insan değil. Davası için şiddete göğüs germiş. Halk için kurşunlara siper olmuş. Onun hayatında şiddet her zaman belirleyici önemde. Ve o zalimlerin şiddetine emekçinin şiddetiyle, halkın şiddetiyle cevap verebilmiş.

GECEKONDULARDAN TEKRAR CHAVEZ GELMİŞ

Darbelere maruz kalmış, onu aşağı indirmişler. Ama ne olmuş?

Gecekondulardan Chavez tekrar gelmiş.

Halkın içinden tekrar girmiş.

Emekçilerin içinden tekrar gelmiş.

CHAVEZLERİN ÖLÜM GÜNÜ OLMAZ

Kendi halkına sevdalı, Venezuela halkına ve insanlığa sevdalı ama Venezuela halkı da ona sevdalı. Onu ayak altında bırakmamış. O nedenle bugün çok anlam ifade etmektedir. Chavez'in doğum günü...

Chavezlerin ölüm günü olmaz. Chavezlerin doğum günü olur. Neden? Çünkü o Chavezler bizim bilinçlerimizde, çalışmalarımızda, davaya bağlılığımızda yaşar ve yaşıyor. Yere düştüğümüzde, bizi ayağa kaldırandır. Yılgınlığa kapılacak olsak, bizi ateşleyendir. Şeytanın sesine kulak verecek olsak, bizi davaya çağırandır.

O nedenle Chavez gibi büyük devrimciler hepimizin hayatında, hepimizin bilincinde, hepimizin özlemlerinde, hepimizin cesaretinde ve hepimizin kahramanlığında yaşamaya devam eder.

Biz Türkler Chavez'den çok şey öğreniyoruz.

Eğer cesursak, eğer emekçi davasına bağlıysak, eğer insanlığa bağlıysak, insanlık yolunda kararlı olarak yürümeye devam ediyorsak, işte bu yolda bizi yüreklendiren, bizim bilinçlerimizi ateşleyen, karanlıkları ışıklandıran Chavezler var.

BİLİNCİMİZDEKİ KUMANDAN

Chavez yaşıyor. Chavez ölmemiştir. Bizim gönlümüzde, bilincimizde yaşamaya devam ediyor.

Chavez, yorulduğumuz zaman, içimizden bize yorulma diyor.

Özel çıkarımızı düşündüğümüz zaman, halkın çıkarını, milletin çıkarını, emekçilerin çıkarını düşün diyor.

Umutlarımız kırıldığı zaman, umutlarımızı ayağa kaldırıyor.

Kumandan Chavez, bizim bilincimizdeki kumandandır.

Sayın Büyükelçimizi, siz Chavez'in dava arkadaşlarını coşkuyla selamlıyorum.

Biz Chavez'in yoldaşlarıyız!