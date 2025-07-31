AK Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu: AK Parti komisyon üyeleri kimler? İşte tam liste

AK Parti'nin, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak üyeleri belli oldu. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Güler’in açıkladığı listeye göre AK Parti’nin komisyon için belirlediği 21 kişilik üye listesi şöyle:

Abdulhamit Gül

Mustafa Şen

Kürşat Zorlu

Hüseyin Yayman

Cüneyt Yüksel

Sunay Karamık

Selami Altınok

Kemal Çelik

Mehmet Sayit

Mahmut Atilla Kaya

Şengül Karslı

Mehmet Şahin

Ayşe Böhürler

Tahir Akyürek

Ali Kıratlı

Cevahir Asuman Yazmacı

Gökhan Niktaş

Burhan Kayatürk

Abdurrahman Babacan

Ersan Aksu