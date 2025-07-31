AK Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu: AK Parti komisyon üyeleri kimler? İşte tam liste

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak partili isimleri açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AK Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu: AK Parti komisyon üyeleri kimler? İşte tam liste
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AK Parti'nin, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak üyeleri belli oldu. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Güler’in açıkladığı listeye göre AK Parti’nin komisyon için belirlediği 21 kişilik üye listesi şöyle:

Abdulhamit Gül
Mustafa Şen
Kürşat Zorlu
Hüseyin Yayman
Cüneyt Yüksel
Sunay Karamık
Selami Altınok
Kemal Çelik
Mehmet Sayit
Mahmut Atilla Kaya
Şengül Karslı
Mehmet Şahin
Ayşe Böhürler
Tahir Akyürek
Ali Kıratlı
Cevahir Asuman Yazmacı
Gökhan Niktaş
Burhan Kayatürk
Abdurrahman Babacan
Ersan Aksu

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