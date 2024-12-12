Dövmeciye şok saldırı: Kurşun yağmuruna tutuldu

Çorum’un Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta bulunan bir dövmeci, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlu saldırıya uğradı. Olayda büyük bir şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dövmecinin önüne gelen kişi ya da kişiler, iş yerine tüfekle ateş açtı. Kurşunlar iş yerine isabet ederken, içerideki kişilerin ve çevredeki vatandaşların şans eseri yara almadan olayı atlattığı bildirildi.

Olayın ardından, durumu gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldığı öğrenildi.