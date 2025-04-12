Down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmadığı işletme mühürlendi

7 yaşındaki çocuğun yaşadığı ayrımcılığın ardından, söz konusu işletme hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, oyun alanının gerekli ruhsat ve izinlere sahip olmadığının tespit edilmesi üzerine belediye tarafından faaliyetlerine son verilerek mühürlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin aile ile iletişime geçtiği ve psikososyal destek sağlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”



Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, ilgili market zincirine ait bazı şubelerde yer alan oyun alanlarının yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Belediye zabıta ekiplerinin, mevzuata aykırı olarak faaliyet gösteren bu alanları mühürleyerek kapattığı duyuruldu.

Beşikçioğlu, sadece ruhsat eksikliği değil, kamuoyunda yankı uyandıran ayrımcılık iddiasının da işlem sürecinde etkili olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa da kesinlikle izin verilmeyecektir.”