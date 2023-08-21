Düğün konvoyunda ateş açan şahıs gözaltına alındı

Bartın'da düğün konvoyunda bir maganda, otomobilin camından havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahsa 2 bin 864 TL para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda ateş açan şahıs gözaltına alındı
Düğün konvoyunda ateş açan şahıs gözaltına alındı
Editör: Süleyman Daban
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Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük karayolu Kurtköy mevkiinde ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya ateş açıldı. Kurtköy istikametine giden 74 BS 476 plakalı otomobilin sürücüsünün yanında oturan şahıs, camdan çıkardığı pompalı tüfekle 3 el havaya ateş açtı. O anlar ise yoldan geçen başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın E.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına alarak, 2 bin 864 TL ceza kesti. Şahıs hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Asayiş # düğün konvoyu # gözaltı
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