Duş başlığı faciaya yol açtı! Leğende banyo yapan 3 kardeşe elektrik çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan olay, Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak’ta meydana geldi. Evde anneleri tarafından leğende banyo yaptırılan üç kardeş, H.K., N.K. ve A.K., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, banyo sırasında duş başlığının leğendeki suya düşmesiyle birlikte çocuklar bir anda akıma kapıldı.

Korku dolu anları yaşayan aile yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralanan üç kardeş daha sonra bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan çocukların yakını Talip Akdeniz, “Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış.” ifadesini kullandı.