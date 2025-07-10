78 kişinin öldüğü otel yangını davasında çarpıcı iddia: "Alarm çalmadı, tüp yoktu!"

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada dördüncü gün duruşmaları sürüyor.

Davanın dördüncü gününde 26. sanık olarak yargılanan otelin resepsiyon görevlisi ve tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, olay gecesi yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

“İŞE YANGINDAN BİR AY ÖNCE GİRMİŞTİM”

Yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilk yapan kişi olan Çetin, oteldeki görevine yangından bir ay önce başladığını belirterek, “3 Aralık 2024’de bir haftalık oryantasyon eğitimine başladık. Bu sırada bize program öğrettiler ve onun üzerinde çalışmalar yaptık. Oryantasyon sırasında gün sonu işlemleri, misafir kartı hazırlanışı öğretildi. Sonrasında otelde işe başladım ve çoğunlukla gece yarısı resepsiyonistliği yaptım” dedi.

Çetin, duruşmada verdiği ifadede, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı: “Etrafa baktım, yangın butonu ve söndürme tüpünü göremedim. Sonra Yusuf’un, ‘Yangın var’ diye bağırdığını duyunca jandarmayı aradım. Jandarma beni 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendirdi, ben de bilgileri aktardım.”

“ALARM KESİNLİKLE ÇALMADI”

Yangının etkisiyle yoğun duman nedeniyle üst katlara çıkamadığını söyleyen Çetin, büyük panik yaşandığını belirtti. “Bağırmaya başladım. İlk çıkan kişiyi hatırlıyorum, gündüz güvenlik görevlisi Mehmet Bey’di. Sonrasında insanlar tahliye olmaya devam etti. Zeki ve Emir Aras’ı gördüm, ailesiyle beraber. Emir Aras panik içinde talimatlar veriyordu. Alarm kesinlikle çalmadı.”

Yiğithan Burak Çetin, ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve beraat ile tahliyesini talep ettiğini dile getirdi.