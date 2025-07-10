Ardahan’da Temmuz ortasında kar: Sıcaktan bunalanlar Bülbülan Yaylası’na akın etti

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı temmuz ayında da etkisini sürdürüyor. Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası’na akın ediyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Ardahan’da Temmuz ortasında kar: Sıcaktan bunalanlar Bülbülan Yaylası’na akın etti
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Temmuz ayının ortasında Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar 35 dereceyi bulurken, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan’da Temmuz ortasında kar: Sıcaktan bunalanlar Bülbülan Yaylası’na akın etti - Resim : 1

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Ardahan’daki yayla ve zirveleri tercih ediyor. Özellikle Ardahan-Artvin sınırındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası, karla kaplı noktalarıyla dikkat çekiyor.

İzmir’den gelen bir grup ziyaretçi, yaylada kar üstünde yürüyüş yaptı. Karla kaplı alanlarda serinleyenler, sıcak havadan uzaklaşmanın keyfini yaşadı.

Ziyaretçilerden Ömer Dize, “İzmir’de nefes almak bile zor. Burada çok rahatladım, şu an yaylada kar var ve gerçekten şaşkınım” dedi.

Dize, yaz sıcağından bunalan herkese bölgeyi görmelerini tavsiye etti.

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