Pasifik Eurasia ve China Railway iş birliğinde ilk trenler yola çıktı





Çin-Türkiye hattında Orta Koridor’un stratejik önemini artıran yeni bir adım atıldı. Pasifik Holding’in uluslararası lojistik şirketi Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları (China Railway) arasında geçen ay imzalanan anlaşma kapsamında, ilk trenler Çin’in güneybatısındaki Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıktı.

Geleceğin megapolü olarak 100 milyon nüfuslu bir bölge şeklinde birleştirilmesi ve merkeze doğrudan bağlanması planlanan bu iki şehirde, yükleme ve lojistik merkezlerinde iki ayrı tren uğurlama töreni düzenlendi. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3.500 kilometre yol aldıktan sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, törenlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

ORTA KORİDOR ARTIK BİR FİKİR DEĞİL. ADIM ADIM GERÇEK BİR KORİDOR OLUYOR

“Bugün Çin’in en güçlü üretim ve lojistik merkezlerinden Chongqing ve Chengdu’dan Türkiye’ye birer tren uğurladık. Bu trenler yalnızca konteyner değil; aynı zamanda vizyon, güven, strateji ve ortak gelecek taşıyor. Pasifik Eurasia olarak Çin ile Avrupa arasındaki lojistik akışın, Türkiye merkezli olmasına liderlik ediyoruz. Orta Koridor artık bir fikir değil. Adım adım gerçek bir koridor oluyor.”

Erdoğan, China Railway ile yapılan görüşmelere dair şu bilgileri de paylaştı:



“Uzun süre Çinli muhataplarımıza Orta Koridor’un hak ettiği potansiyeline kavuşabilmesi için taşımaların Türkiye üzerinden organize edilmesi gerektiğini anlattık ve gelip Türkiye’nin altyapısını görmelerini sağladık. Ardından geçtiğimiz Mayıs ayında Ulaştırma Bakanlığımızla Çin’e ziyaret düzenledik ve bu seyahatte oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Deneme taşımalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından da Haziran ayı sonunda İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve bizim de Pasifik Holding olarak ana sponsor olduğumuz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda China Railway ile sözleşmelerimizi imzaladık. Bugün bu iki trenle başlayan yeni süreç bu uzun çalışmanın bir sonucu ve karşılıklı olarak belirlediğimiz ilk hedefimiz olan yılda 1.000 tren hedefine hızla ilerlemek adına atılmış ilk adımdır. Bu başlangıç İstanbul’da gerçekleşen ve dünya çapında büyük ses getiren forumun da bir çıktısıdır aynı zamanda. Ülkemize, ekonomimize, Türkiye’nin uluslararası arenada yeni bir lojistik güç merkezi olma vizyonuna da büyük katkılar sağlayacak bu başlangıcın tüm taraflara hayırlar getirmesini diliyorum.”

Pasifik Eurasia, bugüne kadar Çin ile Türkiye arasında birçok başarılı tren operasyonu yürüttü. 9 Temmuz 2025’te Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan trenler ise, bu iş birliğinin yeni bir kurumsal eşiğe ulaştığını ve Çin’in iç bölgelerinden Türkiye’ye doğrudan uzanan demiryolu hatlarının artık kalıcı bir entegrasyon modeline dönüştüğünü gösteriyor.

Bu hat sayesinde taşımacılıkta hem maliyet hem süre avantajı sağlanırken, bölgesel entegrasyon da güçleniyor. Türkiye ile Çin arasında yürütülen stratejik birliktelik, aynı zamanda Orta Koridor’un jeoekonomik vizyonuna da yön veriyor.