Chelsea – PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalin adı belli oldu: Chelsea – PSG. Dev mücadele 13 Temmuz’da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor. Paris Saint Germain, yarı finalde Real Madrid’i 4-0’lık net bir skorla geçerek finale yükseldi. Mücadelede PSG’ye galibiyeti getiren goller Fabian Ruiz (2), Ousmane Dembele ve Gonçalo Ramos’tan geldi.
PSG, hızlı başladığı maçta henüz 5. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti. 8. dakikada Ousmane Dembele farkı ikiye çıkardı. 23. dakikada yeniden sahneye çıkan Ruiz, skoru 3-0 yaptı. Gonçalo Ramos’un ikinci yarıdaki golüyle PSG sahadan 4-0 galip ayrıldı.
CHELSEA – PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Final mücadelesi 13 Temmuz 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Futbolseverler bu dev mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.