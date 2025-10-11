Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, her sabah drone ile mahallesini denetliyor

Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, teknolojiyi yerel yönetime taşıdı. Her sabah drone ile okul, sağlık ocağı ve ormanlık alanları denetleyen muhtar, eksikleri tespit edip belediyeyle paylaşıyor. Mahalle çocukları ona “dronlu muhtar amca” diyor

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, her sabah drone ile mahallesini denetliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, teknolojiyle mahalle yönetimini bir adım öteye taşıdı. Her sabah drone ile mahallesini dolaşarak eksikleri yerinde inceliyor, tespit ettiği sorunları fotoğraflayıp belediyeye iletiyor.

Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, her sabah drone ile mahallesini denetliyor - Resim : 1

Bakkaloğlu, özellikle okul, sağlık ocağı, spor alanı ve ormanlık bölgeleri havadan denetliyor. “Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Mahallemi drone ile kontrol ediyorum, sorunları birebir görüyorum. Fotoğraflayıp belediyeye atıyorum, çözüm daha hızlı oluyor” dedi.

Drone sayesinde vatandaşların da çalışmaları takip ettiğini belirten muhtar, “Yerinde inceleyip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyorum. Vatandaşlar gelişmeleri oradan görebiliyor. Çocuklar artık bana ‘dronlu muhtar amca’ diyor” ifadelerini kullandı.

Bakkaloğlu, çekimleri arşivleyerek mahalledeki gelişmeleri kayıt altına alıyor. “Bu sayede mahallemizin öncesini ve sonrasını da görebiliyoruz” diyen muhtar, teknoloji sayesinde hizmette hız ve şeffaflık sağladıklarını vurguladı.

80 milyonluk vurgun ortaya çıktı! Adana’da sahte tapu çetesi çökertildi80 milyonluk vurgun ortaya çıktı! Adana’da sahte tapu çetesi çökertildiYurt
Lokanta, kafe ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacakLokanta, kafe ve marketlerde yeni dönem! Artık zorunlu olacakEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dron muhtar
Günün Manşetleri
Öcalan komisyon için ne dedi?
Sahte tapu çetesi çökertildi
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Bayrampaşa'da başkanvekilli seçimi yeniden yapılacak
Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ateşkes anlaşmasına Türkiye yön verdi!”
“Hitler’i mezarında ters döndürecek zulümler işliyorlar!”
Çok Okunanlar
Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025 Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2025
Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle Arka Sokaklar 722. bölüm İZLE! Arka Sokaklar 722. bölüm tek parça full izle
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Restoran ve kafelerde yeni dönem!
Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı, Uyuşturucu baronu ‘Don Vito’ yakalandı,