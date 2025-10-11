Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, her sabah drone ile mahallesini denetliyor

Düzce’nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, teknolojiyle mahalle yönetimini bir adım öteye taşıdı. Her sabah drone ile mahallesini dolaşarak eksikleri yerinde inceliyor, tespit ettiği sorunları fotoğraflayıp belediyeye iletiyor.

Bakkaloğlu, özellikle okul, sağlık ocağı, spor alanı ve ormanlık bölgeleri havadan denetliyor. “Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Mahallemi drone ile kontrol ediyorum, sorunları birebir görüyorum. Fotoğraflayıp belediyeye atıyorum, çözüm daha hızlı oluyor” dedi.

Drone sayesinde vatandaşların da çalışmaları takip ettiğini belirten muhtar, “Yerinde inceleyip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyorum. Vatandaşlar gelişmeleri oradan görebiliyor. Çocuklar artık bana ‘dronlu muhtar amca’ diyor” ifadelerini kullandı.

Bakkaloğlu, çekimleri arşivleyerek mahalledeki gelişmeleri kayıt altına alıyor. “Bu sayede mahallemizin öncesini ve sonrasını da görebiliyoruz” diyen muhtar, teknoloji sayesinde hizmette hız ve şeffaflık sağladıklarını vurguladı.